“La scelta di aderire a Italia Viva è in linea con la mia storia personale e non è in contrasto con l’attuale assetto di governo regionale“. Così Anita Pili, assessora all’Industria della giunta Solinas, conferma il suo passaggio a Italia Viva.

Dunque, nonostante la collocazione centrista del partito di Matteo Renzi, la Pili non intende lasciare l’assessorato. Anzi spiega che “la mia adesione è coerente con il percorso politico fatto sinora. Non solo nella veste di assessora regionale, ma anche di sindaca, assessora e consigliera comunale”.

Guardando alla scadenza elettorale di febbraio, l’esponente della Giunta Solinas è determinata. “Costruiremo il percorso per le prossime regionali tutti insieme, partendo dalla comunità di Italia Viva in Sardegna. Comunità in cui entro con passione ed entusiasmo insieme anche ad altri nuovi amministratori e rappresentanti del mondo civico”.

