Il Cagliari Calcio ha presentato, nel pomeriggio di giovedì 21 settembre, i difensori Pantelis Hatzidiakos e Mateusz Wieteska. I due centrali hanno raccontato cosa li ha spinti ad accettare la corte rossoblù e il rapporto con Ranieri.

Pantelis Hatzidiakos. “C’erano anche altre squadre interessate a me. Ma volevo giocare in Serie A. Quando è arrivato l’interessamento del Cagliari, la scelta è stata facile. Qui il calcio è diverso, più diretto. Ma le sensazioni sono molto positive. Ranieri? Persona garbata, un padre per tutti noi. Sto imparando tanto da lui”.

Mateusz Wieteska. “Sono qui per migliorarmi, raggiungere i miei obiettivi e quelli del Cagliari. La Serie A è molto veloce, devi difendere tanto. Mi piace perché è il mio lavoro. I tifosi del Cagliari? L’impatto è stato positivo. La tifoseria è calda, voglio mostrar loro il mio impegno. Ranieri mi ha sostenuto dal primo istante. Mi sta aiutando molto”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it