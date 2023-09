Nuovo fine settimana di calcio di Serie A, col Cagliari che giocherà a Bergamo contro l’Atalanta. Claudio Ranieri ha parlato della preparazione dei suoi ragazzi e di quanto sarà importante una prestazione di alto livello.

Sulle insidie dell’Atalanta. “È un rullo compressore. Bella, determinata. Gioca diretta come piace a me. Noi dobbiamo giocare coscientemente, fare una partita perfetta. Chi gli toglierei? Gasperini”.

Sugli attaccanti. “Recupero Petagna. Oristanio si sta riprendendo, stava pagando una preparazione molto forte. Ancora non siamo al 100% con gli attaccanti, piano piano arriveremo alla condizione ideale”.

Sui centrocampisti visti con l’Udinese. “Il centrocampo è andato bene. Deiola è molto stato bravo negli inserimenti. Makoumbou è un macinatore di palloni. Prati ha dimostrato di che pasta è fatto. Mi sono piaciuti”.

Sulle tre partite in pochi giorni. “Tre partite in una settimana significa che il dispendio di energia sarà molto alto. Valuterò in base a ciò che mi dice la squadra. Parlo molto con tutti, sono dei ragazzi che mi dicono sempre come si sentono”.

