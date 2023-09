Un uomo è stato fermato e denunciato a Villaputzu dopo esser stato trovato in possesso di droga e aver generato disagi alla guida di una Ducati.

Il centauro è stato segnalato dopo esser stato visto correre in mezzo alle macchine e aver bruciato un semaforo rosso. A quel punto è stato rincorso dai carabinieri con le sirene spiegate.

Perso il contatto ma segnata la targa della moto, l’uomo è stato identificato. Le forze dell’ordine hanno raggiunto il suo domicilio. A seguito di un controllo, sono state rinvenute diverse piante di marijuana e un coltello a serramanico.

Per lui una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Comminate anche le contravvenzioni per le violazioni al codice della strada.

