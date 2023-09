Dopo il fuoco di fila ricevuto anche dai colleghi di Giunta, l’assessora all’agricoltura Valeria Satta fa una rettifica sulla decisione di garantire la pesca dei ricci tutto l’anno.

“L’errore è stato dell’ufficio stampa che ha frainteso le mie parole” ha commentato l’assessora. Scaricando così la responsabilità delle sue (presunte) dichiarazioni.

“Ho detto semplicemente che c’è la necessità di rivedere il blocco che impedisce ai nostri pescatori di andare a pescare i ricci. Quindi, così come è stato fatto l’anno scorso giustamente in Consiglio regionale, di rivedere il blocco anche per quest’anno” ha spiegato meglio.

La puntualizzazione è arrivata dopo la preoccupazione espressa dal collega di Giunta, l’assessore dell’Ambiente Marco Porcu.

