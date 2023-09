Ogni sigla ha già presentato una propria bozza di programma e ieri intorno a un tavolo la coalizione di campo largo che vede insieme il centrosinistra con il Movimento Cinquestelle e gli indipendentisti ha cominciato a scrivere il programma.

“Chi si è seduto al tavolo non ha partecipato per piantarci una bandierina, ma con una gran voglia di condividere ragionamenti e soluzioni sui temi principali che conosciamo, dalla sanità ai trasporti – ha spiegato Cesare Moriconi (Pd) che ha coordinato l’incontro -. E infatti non ci siamo fermati a mettere in fila i problemi, ma li abbiamo analizzati, partendo tutti da una constatazione inevitabile: l’evidente fallimento della giunta Solinas”

Sul nome del candidato invece nessuna fretta, “ci vorrà ancora del tempo”, dice Moriconi. Secondo alcuni arriverà addirittura a novembre, quando sarà svelato anche il programma già pronto probabilmente tra qualche settimana.

