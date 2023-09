Un uomo è stato arrestato a Tortoli per il reato di stalking nei confronti della ex compagna. In passato era stato denunciato per maltrattamenti e lesioni: la procura di Lanusei aveva anche attivato il “Codice Rosso”.

Gli ultimi tempi erano diventati un incubo per la donna. L’ex la stalkerava e infastidiva con messaggi e chiamate. A tal punto da chiamarla anche 150 volte al giorno, generando in lei paura.

Così ecco la nuova denuncia e la decisione del tribunale di affidare l’uomo agli arresti domiciliari.

