Mister Claudio Ranieri ha convocato 20 giocatori per la trasferta che vedrà il Cagliari a Bergamo contro l’Atalanta. All’ultimo minuto si sono fermati in tre: Pavoletti, Jankto e Di Pardo.

La gastroenterite ha bloccato Leonardo Pavoletti e Jakub Jankto. Un attacco febbrile invece per Alessandro Di Pardo. Non figura tra i convocati Marco Mancosu, come previsto alla vigilia, e Mateusz Wieteska, squalificato.

Ritorno tra in rosa invece per Petagna e Sulemana, fermati una settimana fa da alcune noie muscolari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it