L’Isola continua a bruciare. Nella sola giornata di ieri sono divampati 18 incendi da nord a sud.

Nel Comune di Elini, in località Perda rubia, è intervenuto un elicottero del Corpo forestale regionale per domare le fiamme divampate in una stalla che rischiavano di estendersi nel bosco vicino.

Per lo spegnimento sono intervenute anche due squadre di volontari delle associazioni di Arzana Prociv e Elini Su Cramu.

