Trionfo per la Sardegna del vino: il Gambero Rosso ha assegnato il massimo riconoscimento, i Tre Bicchieri, a ben 17 etichette isolane, confermando l’eccellenza enologica dell’isola.

I premi saranno presentati ufficialmente il prossimo 15 ottobre nella guida “Vini d’Italia”.

Tra i vitigni protagonisti spiccano il robusto Cannonau e il pregiato Mandrolisai DOC, ma anche i rossi frutto di Bovale o Carignano si sono distinti con merito.

Per quanto riguarda i bianchi, il Vermentino, prodotto in Gallura e in altre zone, ha dominato la scena, soprattutto nel sud dell’isola.

Una piacevole sorpresa arriva dal sud, da Serdiana, con il riconoscimento assegnato a Bessiu, un Nasco secco che ha conquistato il palato degli esperti.

Ecco l’elenco dei vini premiati:

Alghero Cabernet Marchese di Villamarina Ris. 2019 – Tenute Sella & Mosca Cannonau di Sardegna Barrosu Franzisca Ris. 2020 – Giovanni Montisci Cannonau di Sardegna Cl. Dule 2020 – Giuseppe Gabbas Cannonau di Sardegna Le Anfore 2021 – Olianas Cannonau di Sardegna Perda Rubia 2020 – Tenute Perda Rubia Carignano del Sulcis Buio Buio Ris. 2020 – Cantina Mesa Ghirada Fittiloghe 2020 – VikeVike Mandrolisai Rosso Fradiles 2021 – Fradiles Nasco di Cagliari Bessiu 2021 – Audarya Sobi 2021 – Bentu Luna Stellato Vermentino 2022 – Pala Su’ Nico Bovale 2021 – Su’Entu Turriga 2019 – Argiolas Vermentino di Gallura Sup. Kramori 2022 – Saraja Vermentino di Gallura Superiore Maìa 2021 – Siddùra Vermentino di Gallura Sup. Sciala 2022 – Surrau Vermentino di Gallura Sup. Sienda 2022 – Mura.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it