Pochi biglietti e zero collaborazione: è quanto denunciano i membri dell’associazione italiana Milan Club in vista della sfida tra il Cagliari e i rossoneri. Usando termini anche pesanti contro la società guidata da Tommaso Giulini.

“Scandalo allo stadio UNIPOL DOMUS. Tanti membri della tifoseria organizzata e soprattutto dei Milan club della Sardegna, mercoledì 27 settembre, non potranno sostenere i colori rossoneri grazie alla NON collaborazione della società Cagliari Calcio. Questo è dovuto al mancato rispetto dell’articolo 19 il quale prevede che almeno 5% della capienza totale dell’impianto sportivo sia dedicato ai sostenitori della squadra ospite. Lo stadio del Cagliari ha una capienza di 16.415 e pertanto il settore ospiti “dovrebbe” essere di 821 posti a sedere. Ebbene la società Sarda “riserva” solo 415 biglietti al settore adibito alla squadra rivale. Ci chiediamo il perché vengano messe determinate regole se poi queste non vengono rispettate, ma ci chiediamo inoltre perché gli organi preposti non intervengano! Siamo delusi e amareggiati soprattutto per i nostri tifosi sardi che hanno la “sfortuna isolana”. I Milan club della Sardegna, hanno il solo torto di tifare rossonero. Per loro era e rimane una occasione rara di vedere la propria squadra in loco”.

I tifosi del Milan e soprattutto l’associazione nazionale però non tiene conto dell’alta mole di abbonati rossoblù. Situazione che non permette alla società cagliaritana di assegnare posti in più rispetto a quelli previsti nel settore ospiti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it