Una storia macabra quella raccontata e illustrata ieri al giudice del tribunale di Oristano. Un giovane di Bolotana, Mirco Campus, è finito sotto processo per vilipendio.

In un’occasione il giovane ha scattato alcuni selfie accanto alla salma di un anziano e ha messo all’interno della bara una bottiglia di birra. In un altro caso è stato immortalato accanto alla salma di una anziana con in bocca una sigaretta.

Il giovane lavorava per conto di una ditta alla quale il Comune nel 2018 aveva affidato l’incarico di riesumare le salme di anni passati per necessità di recuperare spazi nel cimitero.

Le foto hanno circolato nelle chat fino a che non sono arrivate all’assessore ai servizi cimiteriali che, senza perdere tempo, aveva denunciato tutto ai carabinieri.

