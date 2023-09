Nove anni senza Alberto Lisini, il dj che dai primi anni 90’ ha fatto ballare generazioni di cagliaritani. Morì il 25 settembre del 2014, lasciando un grande vuoto.

Ancora oggi nell’ambiente in tanti lo ricordano come un grande professionista, capace di portare la musica da ballare fuori dai soliti spazi e dalle solite discoteche.

Un ricordo, con affetto, lo dona Daniele “Pille” Pileri, che con lui ha condiviso tantissime esperienze.

“Precursore della Techno Rave ed elettronica di qualità, della happy Hardcore, della House, un mostro dello scratch. Fece impallidire un mostro sacro come Prezioso rifacendogli in faccia (in una serata al K2 nei primi ’90) gli scratch di “Back to the end by Public Demand”, un pezzo Techno dance in voga agli albori della dance. Mixava già da anni quando fu tirato fuori dalla sua leggendaria cameretta di via Zagabria. Da lì iniziò una carriera che lo portò ad essere un punto di riferimento e uno dei migliori dj di sempre nella scena. Giangi Corona, Ugo “Sbikka”, Daniele “Pille” Pileri, via tantissimi altri gli amici e colleghi hanno avuto la fortuna di godere della sua amicizia, dei suoi insegnamenti, e di condividere con lui i begli anni storici della musica e del clubbing a Cagliari e non solo. La sua consolle si spegneva il 25 Settembre di 9 anni fa, il suo ricordo resta e resterà per sempre vivo”.

