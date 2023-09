Ancora ritardi all’aeroporto di Cagliari coi voli Ryanair. È quanto denunciano alcuni passeggeri che avrebbero dovuto raggiungere Catania, nella serata di ieri.

Secondo le testimonianze, il volo è atterrato nella città siciliana con quasi sei ore di ritardo, creando disagi per i viaggiatori, costretti a rimanere in attesa per tante ore.

Il volo era previsto alle 15:35, ma è potuto partire solamente alle 21:25, atterrando poi un’ora dopo. Un disservizio che ha portato alcuni passeggeri ad avvalersi della richiesta di rimborso di 250 euro come compensazione pecuniaria.

