Un agente della polizia municipale di Cagliari è stato ferito in via Sonnino a seguito di un incidente stradale generato da un’auto. Al momento si trova all’ospedale Brotzu in codice giallo.

I carabinieri stanno lavorando alla ricostruzione della dinamica. Secondo i primi accertamenti, probabilmente per l’alta velocità, il conducente dell’auto non è riuscito ad evitare l’impatto con la moto e con l’agente.

