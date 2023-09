Una donna di Porto Torres è stata salvata dai carabinieri, in località Abbacurrente, dopo che era rimasta in bilico su una scogliera. Non ci era finita lì per caso, ma si è trattato un tentativo (fortunatamente) andato male di togliersi la vita.

A lanciare l’allarme il marito, dopo che la moglie gli aveva dichiarato l’intenzione di uccidersi dopo un’uscita con le amiche. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno recuperato la donna in maniera delicata, affinché non cadesse giù dalla scogliera.

La signora, in stato confusionale, è stata poi trasportata in ospedale per le cure del caso.

