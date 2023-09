Intorno alle ore 08:50, i vigili del fuoco di Oristano sono intervenuti per un incidente stradale tra una vettura e un camper che si era ribaltato.

I due veicoli si sono scontrati sul cavalcavia, all’incrocio in uscita della 131 al km 127. Inviata in loco l’autogru della centrale di Oristano per il recupero del camper.

Sul posto intervenuta un autoambulanza del servizio sanitario per i conducenti, e le forze dell’ordine per quanto di loro competenza.

