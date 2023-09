È grave la situazione delle carceri della Sardegna. Lo ha testimoniato la Garante delle persone private della libertà personale, Irene Testa in audizione nella seconda commissione del Consiglio regionale guidata da Sara Canu (Fdi).

“Il sistema carcerario regionale – ha riferito Testa che dalla sua nomina ha cominciato un tour per gli istituti sardi -, presenta in parte problemi comuni a quello nazionale e in parte alcune specificità purtroppo molto negative, a cominciare dall’insufficienza degli organici”.

Ancora, “negli istituti di pena sardi sono ospitate persone (tossicodipendenti e non) con delicate patologie psichiatriche, che in alcuni casi non appaiono compatibili con la permanenza in carcere”.

Situazione altrettanto complessa per quanto riguarda la sanità in generale, ha poi aggiunto la Garante, “perché molti pazienti-detenuti vengono inseriti in lunghe liste d’attesa senza alcuna certezza di poter effettuare interventi chirurgici programmati”.

