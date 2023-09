Gli artigiani sardi accolgono le nuove sfide dell’energia green e della transizione ecologica dimostrando tutta la loro resilienza e capacità nel saper guardare avanti.

È quanto emerso durante la convention formativa iniziata ieri a Chia dal titolo ‘Energies and Transition School’ alla quale partecipano i Consorzi energia di Confartigianato – Caem, CenPi, Multienergia per fare il punto sulle strategie per sostenere artigiani e piccole imprese nel risparmio sui costi di elettricità e gas, anche puntando su efficienza e sostenibilità ambientale.

Durante l’incontro si è sottolineato come i tre Consorzi, attivi da 20 anni e operativi in tutta Italia, nel 2022 abbiano favorito l’acquisto di elettricità e gas al miglior prezzo sul mercato per 49.627 clienti, tra imprese e persone fisiche, distribuiti in 88mila punti di fornitura (erano 49mila nel 2017). Il totale dei consumi di energia elettrica ‘gestiti’ dai Consorzi lo scorso anno ammonta a 893,7 milioni di kWh mentre per il gas metano si attesta a 69,6 milioni di metri cubi Inoltre hanno garantito il risparmio di 222.517 tonnellate di Co2 grazie dall’acquisto di “energia rinnovabile certificata in origine.

Clienti in costante crescita e consumi in evoluzione grazie ai servizi offerti dai Consorzi che, oltre all’acquisto di energia al miglior prezzo per imprenditori e famiglie, prevedono il controllo e la soluzione di problemi come il mancato rispetto dei diritti contrattuali, la correttezza della fatturazione, i tempi per il cambio di fornitore.

Per la presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Maria Amelia Lai “in questa delicata e complessa fase economica, gli artigiani e i piccoli imprenditori hanno sfoderato coraggio e passione, mostrando grandi capacità di resilienza nell’affrontare la crisi pandemica e le conseguenze della guerra in Ucraina. Oggi vogliono contribuire al rilancio del Paese e a dare prospettive alle nuove generazioni, pronti come sempre a fare la loro parte con senso di responsabilità e coscienza civica”.

Poi si rivolge alle forze politiche alle quali chiede di “ascoltare questi ‘piccoli giganti’ coraggiosi che si battono per restare competitivi e per fare del nostro Paese la seconda manifattura d’Europa. Serve un contesto legislativo, economico, infrastrutturale e culturale nel quale le imprese possano crescere di più e meglio, riacquistare fiducia ed esaltare le loro energie”.

Stando sulla Sardegna, Lai aggiunge: “Da settembre 2021 a oggi le attività isolane hanno pagato per l’energia elettrica quasi 1 miliardo di euro in più rispetto alle condizioni normali. Un impatto senza precedenti sulle piccole attività produttive isolane che rischia di ingigantirsi ulteriormente se non si interverrà. Capiamo bene come nessuno abbia la bacchetta magica ma il tema energia deve diventare la priorità per governo: da tempo attendiamo, per esempio, infatti la riforma della tassazione dell’energia che oggi tocca il 51% della bolletta e che penalizza con maggiori oneri proprio le piccole imprese che consumano meno, in barba al principio “chi inquina paga”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente di Confartigianato Marco Granelli: “Ora bisogna cavalcare la transizione green: la sfida che attende i nostri Consorzi energia per rispondere alle esigenze delle imprese è, da un lato, la lotta contro il caro-bollette e, dall’altro, l’utilizzo efficiente della risorsa energetica. All’orizzonte del nostro impegno al fianco degli imprenditori ci sono, ad esempio, le modalità di autoconsumo, sia individuale, ossia realizzato dalla singola impresa, che collettivo, e la gestione delle comunità energetiche rinnovabili per affrancarci sempre di più dalle fonti di energia tradizionali e dalle loro oscillazioni di prezzo che schiacciano la competitività delle nostre imprese”.

Presente anche l’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ha commentato così questa fase di transizione energetica: “Il rapporto con i Paesi del Golfo è cruciale per l’Unione europea, pertanto dobbiamo impegnarci in diplomazia e stringere le relazioni con chi sta investendo in sviluppo”.

