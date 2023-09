Nella mattina di ieri i consiglieri regionali del gruppo Alleanza Rosso-Verde hanno presentato una mozione, insieme ai consiglieri del Partito Democratico, Progressisti e Movimento Cinque Stelle, sui tempi ridotti previsti dall’assessorato degli Enti Locali per la presentazione delle proposte progettuali di “Riqualificazione urbana” da parte dei Comuni, Province e Città Metropolitane della Sardegna.

Con una nota l’assessore degli Enti Locali, finanze e urbanistica ha richiesto a tutti i Comuni, Province e Città Metropolitane della Sardegna la presentazione di “proposte progettuali territoriali” da inoltrare agli uffici dell’assessorato nel giro di pochi giorni. Le proposte progettuali riguardano l’area tematica “Riqualificazione urbana” che comprende interventi di infrastrutturazione e riqualificazione ad uso civile di edifici e spazi pubblici, rigenerazione delle periferie, infrastrutture verdi urbane, strutture per la promozione della pratica sportiva e miglioramento della sicurezza e legalità dei luoghi.

Lo fa sapere con una nota Daniele Cocco, primo firmatario della mozione, che aggiunge: “Ritengo che la presentazione di proposte da parte delle amministrazioni locali della Sardegna su tematiche così importanti richieda un’attenta analisi progettuale che non può essere svolta in soli due giorni lavorativi – richiesta arrivata il giovedì con scadenza presentazione delle proposte il martedì successivo. Tempi così stretti penalizzano soprattutto i piccoli Comuni della Sardegna, sempre più in sofferenza per la cronica carenza di personale tecnico e amministrativo, ormai in grado di portare avanti solo i procedimenti ordinari”.

“Con la mozione – conclude l’esponente di Alleanza Rosso-Verde -, chiediamo al presidente e all’assessore degli Enti Locali di prevedere con urgenza la proroga della scadenza al fine di consentire la presentazione di proposte adeguate e complete al più ampio numero di Amministrazioni nel rispetto della massima trasparenza, concorrenza e pari opportunità”.

