La nuova turnistica presentata ai dipendenti del Santissima Trinità di Cagliari violerebbe la normativa contrattuale sull’orario di lavoro. Lo denuncia la Fials in una nota.

Tali modifiche sarebbero intervenute a seguito della nuova gestione e organizzazione del lavoro nel settore trasporti intra ed extra ospedalieri, confluiti dal 25/09/2023 in capo alla Sc Servizio delle Professioni Infermieristiche e Ostetriche della Asl 8.

Chiesto lumi sui motivi di una tale turnazione, dai responsabili delle funzioni organizzative sono arrivate risposte che avrebbero indispettito sindacato e operatori. “Ci hanno detto che l’azienda deve risparmiare. Che sono cambiate le norme e quindi la previsione delle undici ore di riposo non esisterebbe più. Che nel turno è presente una reperibilità 15-20 che scatterebbe in prosecuzione del turno ordinario 7/14. In più ci sarebbe un turno definito “Jolly“, che dovrebbe garantire l’attività lavorativa nel turno ordinario 7/14, continuando nelle ore successive in caso di assenze che dovessero intervenire durante una determinata settimana”.

La particolarità è che i turni del personale Autisti per il mese di ottobre era già stato autorizzato dalla dirigenza del Santissima Trinità. Formalizzato e consegnato ai lavoratori. “Non si comprende pertanto come mai, in assenza di una formale revoca degli stessi, siano stati adottati turni di lavoro che hanno generato comprensibile rabbia”.

Per questo motivo, la Fials ha scritto una lettera ai dirigenti della Asl 8. In caso di mancato riscontro, il sindacato si riserva di adire alle vie legali per ogni azione finalizzata alla tutela dei lavoratori.

