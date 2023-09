Si chiamerà “L’ Angolo di Serena” lo spazio inaugurato questa mattina nel giardino dell’Hospice della ASL Cagliari.

Si tratta di un gazebo fornito di arredi, fortemente voluto dalla famiglia di una giovane paziente deceduta nel mese di gennaio. I presenti potranno godere della natura e del sole in qualsiasi periodo dell’anno.

“Ringraziamo di cuore la famiglia di Serena per questa donazione” ha affermato il Direttore Generale della ASL di Cagliari Marcello Tidore. “Un rifugio completamente immerso e perfettamente integrato nel verde del giardino dell’Hospice, per respirare all’aria aperta, per godere sotto il cielo di un po’ di sole o proteggersi dalla pioggia. Oppure una sorta di un rifugio dalla sofferenza”.

“È una importantissima testimonianza di generosità di una famiglia che nel dolore della perdita della figlia ha il pensiero rivolto ad altre famiglie, ad altre madri, ad altre figlie” ha spiegato al dott.ssa Gabriella Gatto, dirigente medico dell’Hospice. “Serena resterà sempre nel nostro cuore e nel ricordo di tutti i pazienti dell’Hospice”.

