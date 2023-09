Il Cagliari andrà a far visita alla Fiorentina lunedì sera e per Claudio Ranieri è tempo di ricevere dai suoi ragazzi una risposta decisa. Anche perché l’ultimo posto in classifica si fa sentire e serve smuovere le acque.

In porta non ci sono dubbi. “Radunovic sarà titolare, Scuffet è pienamente all’altezza ma continuo ad avere fiducia in Boris”.

Occorre ripartire dalla prestazione. “La prestazione col Milan ha lasciato la consapevolezza di aver fatto un’ottima partita, condita da alcune ingenuità fatali. Non abbiamo mai mollato e i tifosi hanno apprezzato l’atteggiamento”.

La Fiorentina ottima squadra. “La Fiorentina gioca molto bene in verticale e ha giocatori di grande qualità. Dovremo giocare compatti e rispondere colpo su colpo come fanno loro, proveranno a imbucarsi centralmente, sanno attaccare sugli esterni. Dobbiamo stare attenti”.

