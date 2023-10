Geppi Cucciari ha confermato di essere tifosissima del Cagliari. La conduttrice sarda, tornata di recente al timore del programma “Splendida Cornice“, ha dato fondo alla sua passione rossoblù in una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

Su quale squadra tifi. “Tifo Cagliari. Sono sarda e amo la mia regione, il mio territorio. È molto importante che il Cagliari sia tornato in serie A, grazie anche a Claudio Ranieri. Dà tantissimo alla città. Spero che riesca a salvarsi”.

Sul suo mito. “Sono rimasta ai tempi di Gigi Riva, un mito assoluto”.

Il giocatore che apprezza di più. “Barella. Lo apprezzo molto, è di Cagliari, è legato al Cagliari, ed è fortissimo”.

A chi sarebbe voluta assomigliare in campo. “Quando giocavo a basket in A2 alla Virtus, se il sabato o la domenica si vinceva, il martedì il nostro allenatore Beppe Muscas ci faceva giocare a calcetto. Io mi credevo Bisoli perché, diciamo, ero molto aggressiva in marcatura”.

