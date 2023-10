La Torres di Alfonso Greco non conosce freni e con la Juventus Next Gen ha messo in fila la sesta vittoria in sei partite. Testa della classifica a 18 punti, +3 sulla diretta inseguitrice (Cesena).

Con le recenti sconfitte di Inter e Manchester City, i rossoblù si sono issati sul podio delle squadre da record in Europa.

Ma per il primo posto serve ancora attendere. Infatti è stato implacabile finora il percorso del Psv Eindhoven in Olanda: 7 vittorie su 7, 21 punti conquistati.

La Torres potrà tentare di raggiungere nuovi record domenica prossima contro la Lucchese. E sperare che gli olandesi si fermino prima.

