Il principio di incendio accaduto nella mattina di sabato 30 settembre nell’ultimo piano del Comune di Bitti non sarebbe di origine accidentale.

È quanto appurato dai Vigili del fuoco di Nuoro dopo una prima verifica. Gli amministratori hanno consegnato le immagini di videosorveglianza disponibili dell’ingresso del Comune alle forze dell’ordine per ulteriori verifiche.

L’area interessata dai danni, in un piano dove si trovano materiali documentali del Comune, è circoscritta a un solo scaffale dove non si sono sviluppate tuttavia fiamme alte o visibili. Per due giorni, amministratori e dipendenti comunali hanno lavorato per la messa in sicurezza dei materiali interessati.

“L’augurio è che si faccia rapidamente chiarezza sui fatti. Per questo ci affidiamo all’alta professionalità delle forze dell’ordine, a cui abbiamo assicurato tutta la nostra collaborazione. Ogni dettaglio è utile per ricostruire la verità che va consegnata ai cittadini di Bitti e ai loro amministratori” ha osservato il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini.

