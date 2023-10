Sì al commissario per gli stadi, pressing sulla Regione per il nuovo impianto di Cagliari, e la demolizione del vecchio Sant’Elia a cavallo tra il 2023 e il 2024.

Parola di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari Calcio, da Firenze in occasione della presentazione della nuova tappa della mostra itinerante dei Giganti di Mont’e Prama.

“L’iter intrapreso si avvia alla conclusione – ha spiegato – in due mesi dovremmo arrivare alla Pubblica Utilità, quindi è plausibile che a cavallo tra 2023 e 2024 si riesca a demolire il vecchio Sant’Elia e intravedere davvero la strada per avere finalmente un’opera che sia eccellenza per la Sardegna”.

Giulini va in pressing sulla Regione: “È importante portare a compimento quanto di concreto è stato fatto in questi anni, e quindi sollecitare la Regione Sardegna e il presidente Solinas perché ormai manca solo questo contributo pubblico per l’equilibrio economico finanziario dell’opera”.

“L’opera – ribadisce – è già in finanziaria, basterebbe formalizzare l’accordo di programma con il Comune per fare un ulteriore e decisivo passo verso uno stadio innovativo, totalmente sostenibile, con forti connotati di sardità, in grado di ospitare eccellenze come magari anche i Giganti”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it