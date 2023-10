Il Cagliari si lecca le ferite dopo una nuova sconfitta, stavolta contro la Fiorentina. Claudio Ranieri, intervistato da Dazn e Sky, ha ammesso che la squadra non sta girando come vorrebbe.

Sulla gara con la Fiorentina. “È stata la partita più brutta della stagione. Non abbiamo giocato come sappiamo. L’unica ricetta è il lavoro. Dobbiamo cambiare mentalità”.

Sull’ennesima papera di Radunovic. “Non è sereno. Ci parlerò in questi giorni e cercherò di capire”.

Sui giovani. “Oristanio e Prati evidentemente non sentono il peso della classifica e giocano più spensierati. Ne terrò conto, mi porto a casa la loro voglia”.

Sulla squadra. “Probabilmente abbiamo paura. Ho visto i ragazzi contratti. Alcuni non sono in condizione, ma come detto l’unica ricetta è il lavoro. Devo far girare questa squadra al più presto”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it