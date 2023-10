Cagliari per due giorni diventa la capitale delle lingue minoritarie europee. I delegati di 174 organizzazioni in rappresentanza di 50 lingue parlate in 25 Stati dell’Unione europea si ritroveranno al Palazzo Regio del capoluogo sardo per l’annuale assemblea generale.

L’assemblea si terrà sabato 7 ottobre: la mattina sarà dedicata ai lavori in seduta plenaria e sarà aperta al pubblico. Il pomeriggio invece sarà riservato ai delegati e sarà dedicato alle proposte e alle risoluzioni.

Lo scopo di Elen, nata nel 2011 dall’unione di diverse organizzazioni di tutela delle lingue regionali e minoritarie, tra cui l’Eblul (European Bureau for Lesser-Used Languages) ed Eurolang, è quello di promuovere, tutelare e valorizzare le lingue meno parlate in Europa.

L’evento infatti si terrà in concomitanza con il Babel Film Festival (2-7 ottobre), manifestazione cinematografica internazionale giunta all’ottava edizione che seleziona i migliori film realizzati nelle lingue minoritarie di tutto il mondo.

Durante i giorni del festival verrà inoltre presentato My Culture, un progetto che pone la Sardegna in prima linea nella valorizzazione delle minoranze linguistiche: si tratta della prima piattaforma di Video On Demand destinata alle produzioni multimediali delle lingue minoritarie e regionali.

