I cantieri verdi che coinvolgono i lavoratori ex Legler saranno prolungati da 8 a 12 mesi, per trenta ore settimanali.

La novità è contenuta in una delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell’assessora del Lavoro Ada Lai.

“Promuoviamo l’occupazione e la stabilità lavorativa – spiega Lai – grazie ad un aumento delle risorse assegnate all’intervento, infatti, è possibile garantire la prosecuzione dei cantieri occupazionali, aumentando la durata della misura. Un’opportunità per le famiglie in difficoltà e per le amministrazioni comunali che potranno portare avanti importanti progetti di riqualificazione del territorio”.

Più nello specifico, la misura riguarda 54 lavoratori e lavoratrici ex Legler, cessati dal rapporto di lavoro a seguito della liquidazione della società e non sostenuti da ammortizzatori sociali, già impiegati nei cantieri occupazionali, di cui 13 nel Comune di Posada e 41 nel Comune di Siniscola.

Lo stanziamento per l’annualità 2023 è di 1,3 milioni per i Comuni, in quota parte sulla base del progetto e dei lavoratori coinvolti.

