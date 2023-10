Imprese sarde preoccupate, soprattutto quelle artigiane, per l’annunciato taglio ai fondi provenienti dal Pnrr con il rischio del blocco dei cantieri e di grandi incompiute.

Per questo la presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Maria Amelia Lai, chiede al Governo risorse alternative o sostitutive rispetto a quelle che non arriveranno nell’Isola.

“Il 27 luglio scorso il Governo comunicava ai Comuni italiani un taglio ai fondi del Pnrr da 13 miliardi di euro. Risorse preziose per gli enti locali. Chiaramente questa rimodulazione colpirà principalmente quei progetti che spesso sono stati già avviati, che sono destinati a rigenerazione urbana, all’efficienza energetica, nonché alla mitigazione e adattamento al cambiamento climatico – commenta la presidente – ci eravamo resi conto di questo rallentamento in quanto l’avanzamento del piano è fermo da gennaio a maggio”.

“Siamo molto preoccupati come Associazione perché in questo momento non abbiamo risposte da dare al sistema produttivo, sia come imprese singole che con gli appalti europei lavorano e come cittadini, perché la cancellazione di questi fondi potrebbe rappresentare una brusca frenata verso lo sviluppo concreto dell’isola.