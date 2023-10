C’è un pezzo di Sardegna, in “Shadow Gambit: The Cursed Crew”, l’affascinante videogioco di strategia in tempo reale rilasciato poche settimane fa per PlayStation 5, Windows e Xbox Series X e Series S.

Sviluppato e pubblicato dalla tedesca Mimimi Games, vede il protagonista vestire i panni della piratessa Afia Manicato e dell’equipaggio della Red Marley impegnato nell’esplorazione dei Caraibi Perduti, arcipelago popolato da pirati maledetti e dotati di grandi poteri sovrannaturali. Lungo il percorso, i protagonisti vengono attratti all’improvviso dai suoni delle pietre sonore di Pinuccio Sciola, che la Mimimi Games ha campionato e inserito nel videogioco nella traccia “The Hold” eseguita da Andrea Granitzio, direttore artistico della programmazione musicale della Fondazione Sciola.

“Il frammento musicale utilizzato nel videogame – spiega Granitzio – è stato realizzato attraverso il passaggio di un archetto di violino sulla superficie superiore di una cosiddetta “tastiera”, scultura sonora in calcare che, grazie alla sua inconfondibile lavorazione, è in grado di esprimere vibrazione e, quindi, suono”.

“Si tratta con ogni evidenza di un nuovo riconoscimento internazionale dell’opera dell’artista di San Sperate – sottolinea Chiara Sciola, presidente dell’omonima Fondazione – L’eco delle sue intuizioni artistiche e culturali prosegue anche con modalità nuove, consentendo anche a noi, come la protagonista del gioco, di esplorare orizzonti impensabili solo fino a pochi anni fa”.

Afia Manicato, la protagonista del gioco, è carismatica almeno quanto il Capitano più amato dei sette mari, il mitico Jack Sparrow, impersonato sul grande schermo da Jonny Depp.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it