C’è anche l’Aou di Sassari tra le 30 strutture sanitarie di tutta Italia che hanno aderito al progetto “Un albero per la salute“. L’iniziativa è stata lanciata dalla Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti (Fadoi) e dai Carabinieri Raggruppamento Biodiversità.

L’obiettivo del progetto è la promozione della difesa costante dell’ambiente e la salvaguardia del territorio.

Questa mattina, nel giardino del complesso biomedico di viale San Pietro a Sassari, sono stati piantati tre giovani alberi, un carrubo e due lecci. I carabinieri hanno predisposto l’area per la piantumazione e installato un cartello informativo con la scritta “Un albero per la salute”.

“Sono convinto che anche strutture come le nostre non possono prescindere da opportune strategie tese a perseguire gli obiettivi di sostenibilità della salute collettiva. Secondo l’idea di una sola salute, o One Health. E questo perché c’è un legame che unisce la salute e la cura dell’uomo con quella animale e quella dell’ambiente” ha dichiarato il direttore generale dell’Aou, Antonio Lorenzo Spano.

