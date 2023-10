Sono tante le segnalazioni che Oss e operatori Tecnici-Autisti del Santissima Trinità di Cagliari stanno lamentando circa la nuova disposizione dei turni di lavoro. Definiti “squilibrati” e “massacranti“. Tanto da poter rappresentare un rischio psico-fisico.

Lo denuncia la Fials Cagliari in una nota. “Tale programmazione appare evidente non essere conforme alla previsione contrattuale. Realizzando nella pianificazione del turno di lavoro una condizione potenziale di rischio incidente/infortunio a cui gli stessi lavoratori vengono esposti”.

I dipendenti del nosocomio lamentano pronte disponibilità notturne programmate sul turno ordinario del mattino, seguito dalla programmazione del turno pomeridiano nella stessa giornata dello smonto notte. Distribuzione non equilibrata del turno notturno. Turno festivo 7/14 con reperibilità 15/20 e turno ordinario festivo 14/21 con reperibilità 9:30/13:30.

Inoltre, i lavoratori si sono visti negare i recuperi ore già richiesti e programmati per ottobre.

Per questa ragione, la Fials deciderà di adire a vie legali nel caso in cui non ci sia un riscontro positivo e un ripristino di una turnazione rispettosa.

