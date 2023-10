La Torres non si ferma e in Coppa Italia di C cala il bis nel derby, battendo ancora una volta l’Olbia. Al Vanni Sanna, i rossoblù si sono imposti per 1-0.

Meglio i sassaresi nella prima frazione, andati in gol con Sanat alla mezz’ora e protagonisti di alcune buone occasioni. Nella ripresa è uscito fuori l’orgoglio dei bianchi, con Corti particolarmente ispirato.

Nel prossimo turno, la Torres affronterà la Juventus Next Gen.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it