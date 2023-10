Ha preso il via la demolizione di villa abusiva in località Seguris, nella costa di Arbus. L’abitazione era stata costruita in un’area di elevato pregio ambientale e sotto vincoli di tutela paesaggistica.

La decisione è stata presa dopo 15 anni di iter giudiziario. Le operazioni sono state avviate dal Corpo forestale regionale diretti dal commissario Franco Balzano.

L’intervento ha avuto inizio stamane con la messa in sicurezza dell’area e lo slaccio dell’energia elettrica da parte dell’Enel. Proseguiranno con il così detto “strip out” del manufatto e la selezione dei materiali di risulta, con avvio allo smaltimento in un impianto autorizzato.

