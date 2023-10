Quattro anni e mezzo di reclusione per l’ex presidente della Camera di Commercio di Cagliari Giancarlo Deidda, cinque anni e quattro mesi per l’ex segretario generale Luca Camurri, un anno di reclusione con la sospensione condizionale alla funzionaria Simonetta Oddo Casano.

Sono le condanne pronunciate questa mattina dal collegio della seconda sezione penale del tribunale di Cagliari, al termine del processo agli ex vertici dell’istituto camerale del capoluogo.

L’indagine era nata nel 2015 dopo una serie di esposti sull’uso della carta di credito della Camera di Commercio e dell’auto aziendale per finalità non istituzionali, ma anche sull’acquisto di fiori destinati alla Fiera Campionaria di Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it