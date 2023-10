Attentato incendiario a Siniscola: stanotte sono andate a fuoco le auto del maresciallo dei carabinieri del paese e di sua moglie.

I due mezzi erano parcheggiati in via Carbonia. I militari hanno avviato le indagini e non ci sono dubbi sulla natura dolosa del gesto, accertata dai vigili del fuoco di Nuoro, intervenuti per sedare il rogo.

I punti di innesco sono stati rilevati su entrambe le vetture: la Bmw del carabiniere è andata completamente distrutta mentre la Fiat 500 della moglie è stata danneggiata.

Un altro incendio di natura dolosa a Gavoi, sempre nel Nuorese, ha distrutto l’auto di un imprenditore del settore elettrico. Anche in questo caso indagano i carabinieri.

