Il consigliere regionale dei Riformatori Michele Cossa ha presentato oggi un’interrogazione alla Giunta regionale per il finanziamento per la realizzazione della Casa della salute e la riattivazione del Centro vaccini di Sestu, strutture fondamentali nel quadro di un rafforzamento dei servizi sanitari territoriali e della garanzia di una risposta efficace alle esigenze della popolazione.

“La pandemia da Covid-19 ha sottolineato l’importanza di servizi territoriali capaci di monitorare, prevenire e curare in modo prossimo alla popolazione” ha scritto Cossa, “in sintonia con i principi del servizio sanitario pubblico che assorbe la maggior parte del bilancio regionale, e richiede pertanto un impegno prioritario nel potenziamento dei servizi esistenti, tra cui gli ambulatori vaccinali”.

“Ormai da anni assistiamo a un progressivo depauperamento dei servizi sanitari di Sestu: riduzione delle prestazioni specialistiche, i locali della guardia medica inadeguati, così come quelli che erano abiti a centro vaccini”, continua Cossa. “Occorre invertire la tendenza aumentando le ore e la tipologia delle prestazioni specialistiche offerte dal Poliambulatorio”. Per farlo, spiega Cossu, serve un “investimento in edilizia sanitaria, cominciando a realizzare in fretta le opere previste dalla Asl di Cagliari per la trasforamzione del Poliambulatorio in Casa della salute, peraltro già inserita tra le priorità dalla Giunta regionale”.

Cossa chiede dunque all’assessore della Sanità di intervenire con urgenza per garantire alla Asl di Cagliari i fondi necessari per la realizzazione di entrambe le strutture.

