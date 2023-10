Renato Soru è pronto a ricandidarsi a guida del centrosinistra per le prossime elezioni regionali.

Lo fa sapere lo stesso ex presidente della Regione durante un dibattito tenutosi ieri a Cagliari.

“Ho un progetto chiaro che voglio presentare ai sardi”, ha detto Soru sottolineando di “sentirsi già un candidato”.

“Ho grande fiducia nella ragionevolezza del centrosinistra sardo – ha aggiunto Soru -, che in un mondo che si apre e chiede trasparenza e chiede di partecipare nelle decisioni importanti non decida di chiudersi e rintanarsi in se stesso, in poche persone a decidere”.

Il segretario del PD Piero Comandini supporta pienamente la candidatura dell’ex presidente della Regione ma, fa sapere, prima bisogna passare dal tavolo della coalizione. “Dalla riunione di oggi – ha spiegato il segretario dem all’Ansa – uscirà la definizione dei criteri per la scelta del candidato per vincere le prossime elezioni regionali, prima di tutto che la scelta la farà in autonomia, senza veti da Roma, il tavolo regionale. Serve una persona che sappia unire e interpretare i bisogni della Sardegna per il futuro”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it