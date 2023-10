Presentata in conferenza stampa Cagliari-Roma dal mister Claudio Ranieri.

Il match, valido per l’ottava giornata di campionato, si giocherà domenica 8 ottobre alle ore 18 all’Unipol Domus.

“Affrontare la Roma per me è sempre particolare – ha detto Ranieri ai giornalisti -, è strano vederla in quella posizione di classifica ma è una squadra che sta bene e si sta riprendendo. Sono forti davanti e nelle palle inattive, allenati da un allenatore che ha vinto tutto. Ci aspetta una grande gara”.

Del resto, aggiunge l’allenatore rossoblù, “stiamo passando un momento difficile, ma ho visto un gruppo reattivo che ha voglia di riscattarsi. Per svoltare dobbiamo tramutare le parole in fatti”.

Per quanto riguarda Radunovic, mister Ranieri ha detto di avergli parlato: “Mi ha confermato di non essere sereno in questo momento. Sono sicuro che Scuffet sarà all’altezza”.

“Ci serve spensieratezza – ha concluso il tecnico rossoblù -, su questo possono essere utili i giovani come Prati e Oristanio subentrati a Firenze. Desogus ha ripreso ad allenarsi in gruppo e l’ho visto molto bene, ha ottimi colpi, lo terrò in considerazione”.

