Dopo aver rubato una telecamera non si è resa conto che fosse accesa. Così una donna di 47 anni di Teulada è finita nei guai per furto in abitazione.

L’apparecchiatura, infatti, avrebbe ripreso tutto mentre la donna, già nota alle forze dell’ordine, era intenta a compiere il reato.

Una volta esaminate le immagini di carabinieri della locale Stazione, la donna è stata individuata e denunciata.

