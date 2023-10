La chiara presa di posizione di Renato Soru, che ha annunciato di esser pronto a candidarsi a governatore per il centrosinistra, ha messo in subbuglio la coalizione. Che ora si trova a fare una scelta di campo.

Scelta di campo che fa il partito Liberu. “Proseguiremo il nostro percorso nel Campo largo proponendo un nome deciso in Sardegna. Il nome di una persona che in questo momento rappresenta il miglior collante per una coalizione che voglia davvero ricostruire la Sardegna devastata da anni di malgoverno. Questo nome per noi è Renato Soru”.

Liberu annuncia che il dialogo sulla Sardegna di oggi e di domani con Soru è già iniziato. E proseguirà sabato 14 ottobre a Nuoro con un dibattito pubblico.

