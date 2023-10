Non poteva avvicinarsi alla ex compagna a Villasor. E invece le gironzolava spesso intorno. La donna impaurita si è rivolta ai carabinieri.

Ieri a Villasor, i militari della locale stazione hanno denunciato alla Procura un 52enne per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il divieto era stato disposto dal giudice per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale e minaccia.

L’uomo era sottoposto alla misura cautelare personale dal Gip del Tribunale di Cagliari. Nonostante gli fosse stato imposto di tenersi ad almeno 300 metri di distanza dalla ex compagna, lei se lo era trovato spesso intorno. Non solo, il 52enne aveva minacciato la donna.

