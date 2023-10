È stato fermato dai carabinieri il pirata della strada che nel pomeriggio di sabato 7 ottobre ha investito una donna dopo un incidente stradale a Sassari.

L’uomo, dopo lo scontro, ha pigiato sull’acceleratore e si è dato alla fuga. Colpendo la donna, che è caduta a terra ed ha battuto la testa.

I medici del Santissima Annunziata di Sassari hanno disposto il ricovero in Rianimazione, dove è tenuta per precauzione in coma farmacologico.

