È bella, bellissima la Torres che infila la settima vittoria consecutiva in campionato. I sassaresi vincono per 2-0 contro la Lucchese e scappano a +6 sulla seconda in classifica.

Basta un gol per tempo per stendere una compagine molto ben organizzata. Nella prima frazione si è sbloccato Fischnaller, con un batti e ribatti in area che lo ha visto vincitore.

Nella ripresa invece il raddoppio di Ruocco, lesto a insaccare la palla vagante dovuta al tiro di Zecca. A seguire tanta Lucchese, ma i sassaresi hanno retto le sortite degli avversari.

