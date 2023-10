Non arriva il riscatto per l’Olbia. I bianchi perdono contro l’Entella per 3-1, allungando a cinque le giornate in cui non riescono a vincere una gara.

L’Olbia ha tenuto bene il campo nel primo tempo, riuscendo a pareggiare con Ragatzu il vantaggio del fanalino di coda della classifica.

Poi nella ripresa i ragazzi di Greco si sono sciolti davanti al pressing dei padroni di casa, crollando per due volte. E non trovando mai la chiave per riuscire a ribaltare l’inerzia della sfida.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it