Poco dopo le 11.30, nel territorio di Santu Lussurgiu, un centauro ha perso il controllo della moto ed è uscito fuori strada.

La moglie, su un’altra motocicletta, si è accorta di quanto accaduto ed ha lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivate la squadra dei Vigili del Fuoco di Abbasanta e due ambulanze.

I Vigili del Fuoco hanno collaborato con il personale sanitario per il recupero della vittima e messo in sicurezza l’area.

Il centauro è stato poi trasportato in ospedale a Oristano e ricoverato dal personale sanitario. Non è in pericolo di vita.

