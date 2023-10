Seconda sconfitta in campionato per la Dinamo Sassari, che cade in casa di Cremona per 86-74. Nonostante il recupero di alcuni giocatori, la truppa di coach Piero Bucchi ha dovuto rincorrere gli avversari per tutta la partita senza riuscire ad impensierire gli avversari.

Discreta la prestazione di Gentile (14 punti) e Diop (11 punti + 6 rimbalzi), ma la squadra è debole a livello mentale. Molti dubbi sulle prestazioni di Whittaker e Gombauld.

