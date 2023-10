È un momento nero per il Cagliari e chiaramente Claudio Ranieri è ora sulla graticola. Perché i rossoblù sono ultimi con 2 punti e nelle ultime quattro giornate hanno subìto quattro sconfitte. Intervistato da Dazn, il tecnico romano ha commentato la situazione in corso.

Il commento sulla partita. “Abbiamo iniziato discretamente bene. Poi quando la Roma ha iniziato a viaggiare, per noi è stata dura. Sapevamo di dover soffrire. Siamo uniti, compatti. Certi di ciò che dobbiamo fare. Ora inizia il nostro campionato”.

Ora cosa può fare la squadra. “Tutti dobbiamo qualcosa in più. Sennò non ce la facciamo. A partire da me. Devo fare di più. Il pubblico capisce. Siamo in burrasca ma la ciurma è compatta. Ci sono delle difficoltà che le grandi squadre fanno notare di più”.

